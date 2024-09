Derby, scontri, ministro Piantedosi: "Misure più incisive contro violenza ultrà"

"Quanto accaduto in occasione del derby Genoa-Sampdoria non ha nulla a che fare con il calcio e con i valori che questo sport sa trasmettere. Episodi inaccettabili commessi da chi va allo stadio con l'unico scopo di alimentare disordini. La mia solidarietà e la mia vicinanza a tutti gli operatori delle forze di polizia rimasti feriti. Siamo decisi a contrastare ogni forma di violenza contro le nostre forze dell'ordine. Anche per questo il governo, con il disegno di legge approvato in prima lettura alla Camera, ha posto come priorità misure più incisive per tutelarle". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi su X.



Interviene anche Nicola Molteni, sottosegretario agli Interni: "Vicinanza e solidarietà ai 26 appartenenti alla Polizia e ai Carabinieri, feriti ieri a Genova durante gli scontri avvenuti prima e dopo il derby di Coppa Italia". Lo dice il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni sottolineando che "ancora una volta le forze dell'ordine subiscono una violenza intollerabile che confido non rimanga senza responsabili". Con il decreto sicurezza, approvato alla Camera ed ora al vaglio del Senato, aggiunge Molteni, "abbiamo previsto maggiori sanzioni per chi aggredisce le nostre forze di polizia, proprio per isolare i violenti e contrastare quell'inaccettabile clima d'odio verso chi indossa la divisa, che invece merita profondo rispetto e la tutela della propria incolumità e sicurezza".