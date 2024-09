Derby, battaglia a Marassi: gli ultrà di Genoa e Sampdoria si sfidano sul ponte Serra, feriti due poliziotti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Una vera e propria battaglia è scattata in pieno giorno, sul ponte Serra e in via del Piano nei pressi dello stadio Ferraris, tra ultrà del Genoa e della Sampdoria. Chiuse via Moresco e il ponte Serra. Il bilancio provvisorio è di due poliziotti feriti. A dividere le due fazioni, che secondo indiscrezioni si erano date appuntamento alle 12,30 sul ponte sul Bisagno, mezzi blindati delle forze dell'ordine che non hanno impedito il lancio di petardi e altri oggetti esplosivi.

A dar manforte ai genoani, ci sarebbero ultrà del Marsiglia e del Napoli, con i doriani invece baresi e veronesi.

I negozi della zona hanno chiuso in anticipo.

L'accensione di torce è stato il segnale di apertura delle ostilità, le torce sono quindi state lanciate dall'una all'altra fazione, insieme con altri oggetti come segnali stradali sradicati. L'arrivo in forze di carabinieri e polizia in assetto antisommossa ha fatto dileguare i due gruppi.

In ogni caso resta altissima la tensione in via Monticelli, via Moresco, piazza Romagnosi, piazza Carloforte, corso Galliera, via del Piano e via Monnet.



In vista della partita, ritenuta ad alto rischio per le tensioni degli ultimi mesi, Questura e Prefettura hanno potenziato la presenza sul territorio. Prevista anche la presenza di un elicottero in grado di effettuare riprese notturne. La questura di Genova ha spiegato che è "intervenuto il dispositivo di ordine pubblico intorno alle 14 per un tentativo di contatto tra le opposte tifoserie, all'altezza di Ponte Serra, a margine del movimento dei tifosi per la predisposizione delle coreografie e degli striscioni all'interno dello stadio. L' intervento immediato dei reparti inquadrati, che si sono frapposti, ha respinto i due gruppi ed evitato il contatto tra tifosi. La situazione è rientrata e intanto sono state predisposte le interdizioni viabili connesse all'evento"

(in aggiornamento)