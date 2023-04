Deragliamento treno merci, il vice ministro Rixi: "Nodo di Firenze rappresenta un collo di bottiglia per la rete nazionale"

"Alcune agenzie di stampa, dalle ore 11.15, informano delle preoccupazioni della senatrice Silvia Fregolent (Gruppo di Azione-Italia Viva) che parla di silenzio del governo sul deragliamento del treno merci a Firenze. Ci teniamo a rassicurare la senatrice che, mentre lei era ancora nel mondo dei sogni, il Mit alle 5:30 era già operativo tramite Merci Italia - sebbene il carro deragliato non appartenga alla società di Fs - per dirottare il traffico merci e passeggeri su altre linee e aiutare l'azienda che ha avuto l'incidente, attivando tutti gli strumenti a disposizione per rimuoverlo". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

"Non solo, ci siamo anche attivati presso Ita Airways per aumentare il numero dei voli tra Milano e Roma, coordinandoci con Trenitalia per minimizzare i disagi agli utenti. Purtroppo, come più volte sottolineato dal ministro Salvini, ci sono alcuni colli di bottiglia sulla rete ad alta velocità e commistioni che rischiano di compromettere la resilienza del sistema ferroviario nazionale, a causa dei mancati interventi dei precedenti governi che non hanno mai attuato una politica di ridondanza della rete. Cosa che finalmente sta facendo oggi il Mit con l'attuale gestione."

"È giusto ricordare alla senatrice, eletta in un gruppo politico (già dissolto) guidato da un ex presidente del Consiglio e da un ex ministro, che proprio loro potrebbero fornirle notizie utili sui tanti mancati interventi su cui stiamo cercando di porre rimedio" - conclude Rixi