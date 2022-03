Depositi Chimici, Signorini: "Ricorso alla magistratura malattia profonda tutta italiana"

di Edoardo Cozza

Il presidente dell'autorità portuale di Genova, Savona e Vado sui numerosi ricorsi al Tar: "Vi sono tanti interessi in gioco, ma la nostra posizione è solida"

Sono quattro i ricorsi presentati al Tar, il tribunale amministrativo regionale, avverso la decisione di spostare i depositi chimici da Multedo a Sampierderarena e, nello specifico, sulla banchina di Ponte Somalia. Un proliferare di ricorsi che non spaventa il presidente dell'AdSP Paolo Emilio Signorini: "Non ci preoccupa la situazione nella misura in cui abbiamo ogni volta centinaia di ricorsi: è una malattia profonda dell'Italia qualla di rivolgersi alla magistratura, che è oberata di lavoro e deve rispondere anche alla certa superficialità con cui ci si rivolge continuamente. Certo, poi c'è il principio costituzionale che prevede la garanzia dell'accesso alla giustizia".

Nello specifico, poi, Signorini aggiunge: "Ovviamente è un tema molto sentito e capiamo anche che vi siano molti ricorsi da più fronti, noi risponderemo con la solidità della nostra istruttoria, ma rispetteremo le decisioni dei giudici"