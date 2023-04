Depositi chimici, Rixi: "Se c'è la sicurezza, si salvaguardi traffico del porto"

Questo è un trasferimento che da quarant'anni si vive a Multedo con delle autorizzazioni provvisorie. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede solo che diminuisca la curva di rischio e sia garantita l'incolumità dei territori circostanti, cosa che a Multedo non può essere fatta per la vicinanza con i palazzi abitati. Per quanto riguarda Ponte Somalia, stiamo aspettando il pronunciamneto della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco perchè ci troviamo davanti a scelte non politiche ma di tipo tecnico, per fare in modo di garantire la sicurezza per la navigazione e per i cittadini. - Lo ha detto a Telenord il viceministro alle Infrastrutture e ai Trsporti Edoardo Rixi a proposito dello spostamento dei depositi chimici dalla zona di Multedo

Evidentemente ciò che chiede il Ministero è che questo trasferimento non comporti una diminuzione di traffico ma che sia salvaguardato il traffico già esistente nell'area, mi rifersico al traffico RO-RO, e che siano individuate altre aree all'interno del porto per un eventuale spostamento di quel traffico.

Con la nuova Diga il problema sarà attenuato visto che "il canale sarà molto più ampio, ci si sposterà verso il mare anche grazie anche al banchinamento, riducendo la criticità di quella posizione. Ma soprattutto, Ponte Somalia dispone di ampi spazi già oggi che la distanziano dall'abitato, cosa che per esempio a Multedo non c'è."