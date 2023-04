Depositi chimici, Emanuele Grimaldi risponde al sindaco Bucci: "Pronti al dialogo. Le due alternative proposte? Richiedono tempo"

Emanuele Grimaldi ha risposto alle parole del sindaco Marco Bucci, che, intervistato da Telenord, ha detto "il più grande armatore d'Italia deve stare nel porto più grande d'Italia, le soluzioni poi si trovano".

"Noi vogliamo tutti il lavoro e vogliamo risolvere il problema delle autostrade del mare, della crescita e dello sviluppo economico. Tutto questo avviene attraverso il dialogo, che deve essere politico: le soluzioni di impiego e di lavoro devono essere collegate, vanno quindi trovate delle soluzioni. Oggi, anche per la situazione complessa in cui si trova il porto di Genova, non esiste una soluazione immediata, ma soprattutto bisogna evitare di ostacolare ulteriormente lo sviluppo che abbiamo avuto. Qualora si dovessero spostare i depositi chimici ci sarebbe inevitabilmente una grande contrazione dei nostri traffici e questo non farebbe bene a nessuno".

"Al momento le alternative non sono percorribili, perchè lo diventino bisognerebbe eliminare degli ostacoli. Si tratta di soluzioni complesse che non mi competono. Quello che vogliamo noi è la concessione, per crescere. Abbiamo dimostrato di aver fatto record nel 2022 sia sul porto di Savona che su quello di Genova, non abbiamo mai movimentato così tanti trailer come nell'anno appena passato: circa 153 mila a Genova e 103 mila nel porto di Savona. Da parte nostra c'è stata una grande movimentazione, oggi è il porto a dover trovare delle soluzioni: io sono pronto a fare qualsiasi concessione o investimento".