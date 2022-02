Depositi chimici, Colnaghi: "Oggi presentiamo il ricorso al Tar: no a Ponte Somalia"

di Edoardo Cozza

Il presidente del municipio centro-ovest: "Da Dello Strologo siamo stati rassicurati: si è dimesso dal cda di Superba e non li porterà a Sampierdarena"

Va avanti la battaglia dei cittadini di Sampierdarena e del municipio centro ovest di Genova contro lo spostamento dei depositi chimici da Multedo nell'area di Ponte Somalia. Il presidente municipale Michele Colnaghi aggiorna sullo stato dei passaggi per opporsi alla scelta del Comune, accettata dall'Autorità Portuale: "Abbiamo raccolto in settimana le firme di quelli che abitano nell'area adiacente a Ponte Somalia, oggi presentiamo ricorso al Tar, che poi verrà preso in carico nella prossima settimana. Secondo noi e i nostri legali le leggi non vengono rispettate, dunque la procedura dev'essere fermata"

Se il sindaco uscente Marco Bucci va avanti spedito, il candidato del centrosinistra Dello Strologo sembra andare incontro ai desiderata di Colnaghi: "Ci ha datto rassicurazioni: sono arrivate le dimissioni dal cda di Superba e ha ribadito il no a Sampierdarena. Valuteremo altre soluzioni: sappiamo che devono essere portati via da Multedo, ma spostarli qui non è una idea praticabile".