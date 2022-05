Delta torna a collegare Venezia con gli Stati Uniti

di Edoardo Cozza

La compagnia aerea statunitense pronta a riprendere i voli dalla città lagunare con New York e Atlanta

L'estate è ormai alle porte e Delta Air Lines è pronta a collegare nuovamente Venezia agli Stati Uniti. Il 6 maggio, la compagnia aerea riprenderà il volo non-stop per New York, a cui si aggiungerà il collegamento non-stop per Atlanta a partire dal 27 maggio. Dai due hub statunitensi i passeggeri Delta in arrivo da Venezia potranno volare in coincidenza verso più di 140 destinazioni negli USA, e nel contempo i turisti americani disporranno di un facile accesso alla città lagunare e alla sua regione.

“I legami tra Venezia, la sua regione e gli Stati Uniti sono forti. L'Italia è sempre stata una delle destinazioni europee più popolari per i nostri passeggeri e questa tendenza sembra destinata a continuare questa estate” ha detto Nicolas Ferri, VP Europe, Middle East, Africa and India di Delta. “I dati delle prenotazioni sono veramente positivi e i nostri voli daranno una spinta all'economia locale, portando migliaia di visitatori in Italia dagli Stati Uniti".

Prima della pandemia, gli USA erano il più grande mercato inbound fra i viaggiatori internazionali di Venezia, con quasi 850.000 presenze nel 2019, secondo i dati del Comune di Venezia.

"Delta Air Lines è un partner fondamentale per il nostro aeroporto e il nostro bacino di utenza. Nel 2021, la compagnia aerea è stata l'unica a riprendere i voli diretti verso il Nord America e siamo particolarmente lieti di riaccogliere quest'estate i voli per New York e Atlanta" ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE.

Delta opererà inizialmente un collegamento cinque volte a settimana da Venezia a New York, che diventerà quotidiano a giugno. Il volo sarà operato con un Boeing 767-300, offrirà un totale di 3.024 posti settimanali durante i mesi di punta estivi e garantirà ai passeggeri coincidenze oltre New York-JFK verso popolari destinazioni statunitensi

A partire dal 27 maggio, Delta collegherà quotidianamente Venezia con Atlanta. Grazie alle comode coincidenze dal più grande hub statunitense di Delta, i passeggeri potranno raggiungere tutti gli angoli degli Stati Uniti, fra cui destinazioni in Florida e California che si stanno rivelando le più popolari.