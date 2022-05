Dello Strologo legge il sondaggio di Telenord: "Tre quarti dei genovesi non riconfermerebbero il sindaco uscente"

di Marco Innocenti

Nell'ultimo sondaggio realizzato da Youtrend per Telenord, il candidato di centrodestra Marco Bucci è accreditato del 56,8% dei consensi, contro il 36,4% del candidato di centrosinistra Ariel Dello Strologo. Una forbice di poco più di 20 punti che però Dello Strologo legge così: "Sono usciti tanti sondaggi e danno un'indicazione precisa: il sindaco in carica è gradito al 25% dei genovesi - afferma Dello Strologo ai microfono di Telenord - Ancora oggi abbiamo un 50% di indecisi o astenuti, quindi vuol dire che il sindaco uscente può contare sul consenso del 50% del 50%. Il dato è che tre quarti dei cittadini non vogliono riconfermare il sindaco. Noi dobbiamo lavorare su quel 50% di indecisi e serve proprio poco per arrivare al ballottaggio e rimettere in discussione tutto".