Decreto salva casa, Pucciarelli: "Semplificazione edilizia, un'opportunità anche per il nostro territorio"

“Le nuove linee guida per la semplificazione edilizia, lanciate dal Ministero delle Infrastrutture, sono un'opportunità anche per il nostro territorio. Le modifiche alle normative edilizie, hanno come obiettivo una semplificazione delle procedure e favoriscono la regolarizzazione degli immobili, fondamentali per lo sviluppo anche di un territorio come quello della provincia spezzina. Il Decreto Salva Casa, portato avanti dal Ministro Matteo Salvini, mira a semplificare le pratiche burocratiche, facilitando ristrutturazioni, cambi di destinazione d’uso e sanatorie. Le linee guida guardano anche ad una semplificazione delle sanatorie, riducendo la burocrazia e permettendo la regolarizzazione di immobili, con un processo più snello. Per la provincia spezzina, questa è una grande opportunità per rendere il settore edilizio più dinamico e accessibile, con ricadute positive sull’economia locale. Un passo avanti importante voluto fortemente dalla Lega e dal Ministro Matteo Salvini”. Così in una nota Stefania Pucciarelli, Senatrice e Segretaria della Lega per la provincia della Spezia.

