Dazn in tilt, si muovono governo e Agcom

di Edoardo Cozza

La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali: "Presto un tavolo tecnico". Il garante della comunicazione chiede approfondimenti

Non si placano le polemiche per i disservizi di Dazn, che hanno costretto moltissimi utenti a rinunciare a vedere alcune partite della prima giornata di Serie A e Serie B a causa di un prolungato guasto al servizio di connessione all'app.

Dopo la valutazione della Lega di Serie A, che pensa a una richiesta di risarcimento danni, arrivano anche commenti da parte del governo, con la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che spiega come verrà convocato presto un tavolo tecnico con i vertici di Dazn, Ministero dello sviluppo economico, Lega Serie A e Agcom per affrontare i problemi venuti a galla ieri sera.

Intanto proprio l'Agcom ha chiesto un supplemento di indagini a Dazn: la spiegazione dell'elevato numero di tentativi di accessi in contemporanea per giustificare il disservizio non è stato ritenuto sufficiente.