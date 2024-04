Dal mare al risparmio: come il trasporto marittimo a corto raggio di MSC riduce CO2 e costi

Ridurre l’impatto ambientale del trasporto di merci è uno dei modi principali con cui possiamo ridurre il nostro impatto complessivo sulla salute del pianeta. In Europa, secondo i dati Eurostat, il trasporto stradale rappresenta attualmente oltre la metà di tutte le tonnellate-chilometro, seguito dal trasporto marittimo che rappresenta meno di un terzo. Esiste quindi una significativa opportunità per apportare modifiche che avranno un impatto positivo e una delle più semplici è aumentare l’uso delle rotte del trasporto marittimo a corto raggio.

Il trasporto marittimo a corto raggio è uno dei modi scelti dall’UE per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione del 60% delle emissioni di gas serra derivanti dai trasporti entro il 2050. Sta motivando un maggiore utilizzo dei trasporti marittimi marittimi attraverso investimenti nei porti e nelle operazioni portuali, nonché creando efficienze con i trasporti marittimi interni. trasporti e nuove tecnologie. E sta imponendo i cambiamenti necessari attraverso la pressione normativa.

Di conseguenza, il trasporto marittimo a corto raggio è destinato a crescere e MSC è uno dei principali fornitori in Europa con la più ampia rete di porti ed esperti in tutta la regione.

In quanto abilitatore delle catene di approvvigionamento globali, l’industria marittima ha la responsabilità di agire riducendo le emissioni di gas serra. In MSC ci impegniamo a raggiungere la decarbonizzazione a zero emissioni entro il 2050, collaborando con i nostri clienti per raggiungere i propri obiettivi climatici adottando modalità di trasporto a basse emissioni e rispettando norme ambientali sempre più rigorose.

Luca Russo, Senior Trade Manager di MSC, ha dichiarato: “Il passaggio dalla strada al mare può rappresentare soluzioni più sostenibili per ridurre l’impronta di carbonio dei nostri clienti. Un esempio di come tale intermodalità favorisca il trasporto merci sostenibile è la Turchia verso la Germania. Possiamo utilizzare brevi rotte marittime e la nostra estesa rete ferroviaria da Trieste per contribuire a ridurre le emissioni e abbreviare i tempi di transito, utilizzando camion solo per l’ultimo miglio”.

Tradizionalmente, il trasporto marittimo a corto raggio è stato considerato più complesso rispetto al trasporto su strada. Tuttavia, MSC elimina questa complessità fornendo un unico punto di contatto e combinando le diverse modalità di trasporto a nostra disposizione per garantire spedizioni efficienti dal punto di vista energetico e puntuali.

MSC dispone di un team dedicato di esperti in ogni paese con una combinazione di approfondita esperienza nel settore e conoscenza locale. Sappiamo come creare soluzioni door-to-door su misura che soddisfino le esigenze specifiche di ogni cliente, spesso con il trasporto marittimo a corto raggio come componente principale della rotta. Inoltre, MSC ha continuamente investito nelle sue soluzioni di trasporto interno e logistica per fornire ai clienti un approccio olistico per la movimentazione delle loro merci.

Michela Fonda, Vice Presidente di MSC, ha dichiarato: “Lo Short Sea Shipping è la soluzione perfetta per trasportare merci in tutta Europa. Tutto quello che devi fare è parlare con uno dei nostri esperti e faremo in modo che le tue merci raggiungano il posto giusto al momento giusto, sfruttando la nostra rete globale per sfruttare l’efficienza energetica e garantire i percorsi più rispettosi dell’ambiente. Potremmo finire per utilizzare una combinazione di alcune o tutte le soluzioni di trasporto a nostra disposizione, tra cui navi mercantili, treni, chiatte e camion. Ma non devi preoccuparti di questo perché gestiremo l’integrazione senza problemi. Utilizzare il servizio di trasporto marittimo a corto raggio di MSC è molto semplice”.

Il trasporto marittimo a corto raggio è altamente flessibile. Siamo in grado di controllare gli orari di partenza e di arrivo delle navi, non siamo soggetti alle interruzioni che possono influenzare il trasporto stradale e molto raramente si verificano problemi di capacità per le nostre rotte a corto raggio. Ciò significa che possiamo garantire che le merci raggiungano le loro destinazioni in modo rapido e sostenibile, senza compromettere l’efficienza o l’affidabilità.

Carlos Espanol, Trade Manager di MSC, ha dichiarato: “In definitiva, dobbiamo cambiare la nostra mentalità per decarbonizzare le catene di approvvigionamento. Apportare le modifiche necessarie può comportare alcune sfide. Ad esempio, esiste un malinteso comune secondo cui il trasporto marittimo a corto raggio è più lento delle modalità di trasporto convenzionali. Tuttavia, una volta avviata la pianificazione iniziale, il flusso costante di merci annulla molto rapidamente qualsiasi cambiamento di programma ed è in realtà più flessibile in termini di picchi e depressioni nel flusso di merci. Significa anche riduzione dei costi, che è sempre un imperativo per qualsiasi azienda”.

Gli esperti di MSC sono pronti a supportare il vostro impegno volto a ridurre i costi e l’impatto ambientale utilizzando il trasporto marittimo a corto raggio come parte integrante della vostra catena di fornitura logistica.