Dal Brasile, 777 Partners versa 130 milioni di euro e acquista il 70% delle azioni del Vasco da Gama

di Marco Innocenti

Le parti stanno ultimando la firma dei contratti poi l'operazione dovrà passare al vaglio dell'assemblea generale del consiglio direttivo del club

Si è conclusa la due diligence condotta dalla holding 777 Partners che, per una cifra intorno ai 130 milioni di euro, ha annunciato di aver acquisito il 70% delle azioni della squadra brasiliana del Vasco da Gama. L'annuncio è stato dato con un comunicato: "Vasco da Gama e 777 Partners informano che dopo quattro mesi di lavoro si è conclusa la due diligence con l’accordo tra le parti dei termini pre-convenuti nel protocollo d’intesa firmato lo scorso febbraio, i cui punti principali sono la vendita a 777 Partner del 70% delle azioni del futuro Vasco SAF per 700 milioni di R$ e l’assunzione da parte di SAF fino a 700 milioni di R$ di debiti da CRVG. Sono in corso di firma i contratti tra Brasile e Stati Uniti. Successivamente, saranno consegnati al Comitato di Studio del Consiglio Deliberativo per l’analisi e l’emissione di un parere che sarà portato all’esame del Consiglio Deliberativo. In definitiva, i membri del CRVG riuniti in Assemblea Generale decideranno se approvare o meno l’operazione".