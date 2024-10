Cultura: 'A Compagna', incontro su Amadeo P. Giannini, "Il banchiere più grande del mondo"

La figura di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America, è al centro del prossimo incontro pubblico dell'associazione A Compagna, guidata dal professor Franco Bampi. L'appuntamento è per martedì 15 ottobre alle 17, nell'aula San Salvatore in Piazza Sarzano a Genova.

"Amadeo P. Giannini: il più grande banchiere del mondo con radici liguri" è il titolo della conferenza, a ingresso libero, che sarà tenuta dal giornalista e scrittore Domenico Ravenna.

Figlio di contadini emigrati dalla Val Fontanabuona in California, Amadeo Peter Giannini è stato uno dei personaggi più influenti del Novecento. Presagendo le aspettative di crescita dell’immigrazione italiana in Usa, fondò la Bank of Italy confluita, successivamente, nella Bank of America che, nel 1945, si collocò al primo posto nella graduatoria internazionale del credito. Il ruolo di Giannini fu fondamentale per la ripresa dell'economia americana, reduce dalla Grande Depressione originata dal crollo di Wall Street nel 1929. Giannini finanziò il varo di grandi infrastrutture e opere pubbliche, come il Golden Gate Bridge di San Francisco, il rilancio dell’industria, l’enorme sforzo bellico americano nella Seconda Guerra Mondiale e l’adozione di nuove tecnologie nell’agricoltura e, in particolare, nella coltivazione della vite in California a cura di una comunità di origine ligure. Fu, inoltre, protagonista dello sviluppo dell’industria cinematografica finanziando case di produzione, centinaia di film e contribuendo a incoronare Hollywood come capitale internazionale del cinema. Ebbe sempre un occhio di riguardo per il suo paese d’origine con il lancio e l’espansione della Banca d’America e d’Italia e il forte sostegno al piano Marshall per la ripresa dell’economia italiana devastata dall’ultimo conflitto mondiale. E' stato di recente celebrato da un'emissione filatelica (nella foto).

Domenico Ravenna, laureato in Giurisprudenza, giornalista professionista, è socio della Compagna ed è stato a capo della redazione ligure dell'AGI e, per oltre un ventennio, responsabile dell’informazione economica e finanziaria della redazione ligure de Il Sole 24 ore. Ha pubblicato volumi di poesie in cui Genova e la Liguria hanno un posto importante.