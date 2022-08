Crollo Morandi, Sergio Rosa, tra i primi a dare l'allarme: "Quando chiamai il 112 non conoscevano il nome del ponte"

di Matteo Angeli

Tra i primi a chiamare i soccorsi quella mattina di quattro anni fa fu Sergio Rosa, uno degli abitanti di via Porro 11. "La giornata di oggi 14 agosto mi fa venire in mente mille cose, ma devo dire che ogni giorno in qualche modo rivivo certe scene. Io e mia moglie siamo tra i pochi a essere rimasti a vivere qui".

Sergio Rosa quella mattina era in casa. "Si con mia moglie, subito abbiamo pensato al terremoto, poi a una pressa di qualche azienda. Sono andato alla finestra c'è stato un attimo di polverone e poi ho visto cadere un pezzo di ponte. Vedevo il moncone del ponte e l'autista con il camioncino verde che stava deviando le macchine, si è salvato perchè una macchina l'ha sorpassato e lui ha dovuto rallentare.

Poi quella telefonata diventata tristemente famosa: E' crollato il ponte di Brooklin. Sergio la ricorda perfettamente: "Al 112 non conoscevano il ponte Morandi e allora gli ho detto che era il ponte che va da Belvedere a Coronata, subito pensavano fosse in via Fillak, per fortuna non era lì altrimenti il numero delle vittime sarebbe stato sicuramente più alto considerate la case che c'erano sotto".