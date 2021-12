Crociere, Msc imbarcherà solo vaccinati contro il covid

di Alessandro Bacci

Previsto inoltre un tampone effettuato entro 72 ore dalla partenza: "Il nostro protocollo di salute e sicurezza ha aperto la strada nel settore"

Msc Crociere accoglierà a bordo di tutte le navi della propria flotta solo ospiti vaccinati contro il covid. Lo annuncia in una nota. Il requisito era già previsto in altre regioni e verrà esteso dal 4 dicembre anche alle navi che operano nel Mediterraneo, Msc Grandiosa e Msc Fantasia, dove sarà quindi necessaria per tutti gli ospiti di età pari o superiore ai 12 anni una vaccinazione completata da almeno 14 giorni e un test covid-19 effettuato entro 72 ore dalla partenza.

"Il nostro protocollo di salute e sicurezza ha aperto la strada nel settore non solo perché siamo stati la prima grande compagnia di crociere a riprendere le operazioni internazionali, ma anche per la sua flessibilità nell'adattarsi all'evoluzione della pandemia a terra - commenta il ceo di Msc Crociere Gianni Onorato -. Questo approccio ha rassicurato i nostri ospiti, il nostro equipaggio e le popolazioni delle località che visitiamo con le nostre navi. Abbiamo potuto verificare già lo scorso inverno durante i nostri viaggi nel Mediterraneo che, anche nel pieno di un nuovo picco della pandemia a terra, siamo in grado di adattare le nostre misure di salute e sicurezza a bordo in modo appropriato continuando a offrire il massimo livello di protezione ai nostri ospiti e all'equipaggio. Anche in queste settimane, in cui alcuni paesi in Europa stanno vedendo un sensibile aumento dei tassi di infezione, il nostro approccio non cambia, e dimostra ancora una volta che la salute e la sicurezza è la nostra priorità per garantire il benessere dei passeggeri a bordo delle nostre navi e presso le comunità visitate".

Le nuove misure si applicano poi alle altre navi della linea che operano in Nord Europa, Nord America, Sud America, Sud Africa e Medio Oriente. Msc Grandiosa salperà da Barcellona per un itinerario di 7 notti a Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Palermo e La Valletta prima di tornare al suo homeport spagnolo. L'itinerario di 7 notti di Msc Fantasia invece prevede: Genova, La Spezia, Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia.