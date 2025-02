Crisi Bagnara, solidarietà Fiom nel giorno del presidio con Silvia Salis davanti al negozio

Le RSU Fiom di Sestri Ponente si affiancano ai 29 lavoratori di Giglio Bagnara, lo storico emporio sestrese a rischio chiusura definitiva. "Dopo centocinquant’anni di storia, Giglio Bagnara, storico negozio di Sestri Ponente, si trova a un punto di svolta: è iniziato il processo di liquidazione volontaria. La crisi economica, il calo dei consumi, insieme alla trasformazione del mercato, sono stati fattori decisivi. Centri commerciali, outlet, e-commerce e catene nazionali hanno cambiato le abitudini d'acquisto. Il calo demografico giovanile a Genova, il crollo del Ponte Morandi e l'impatto della pandemia hanno ulteriormente aggravato la situazione. La procedura di liquidazione volontaria prevede che nei prossimi 10 mesi si ricerchi un investitore per dare continuità all'attività commerciale. Come lavoratori e delegati Fiom Cgil delle aziende di Sestri Ponente - recita una nota - crediamo che, in questi mesi, occorra impegnare tutte le parti (che sollecitiamo fin da subito) affinché diano certezze ai/alle 29 dipendenti a cui va la nostra solidarietà. La Fiom sarà schierata in prima fila in ogni iniziativa che i sindacati di categoria di Cgil Cisl e Uil metteranno in campo per salvaguardare il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici di Bagnara affinché questa crisi non si scarichi sulle loro spalle". A firmare la nota sono Fiom Fincantieri, Fiom Lagomarsino, Fiom ABB, Fiom Tenova, Fiom Leonardo, Fiom Piaggio, Fiom Phase, Fiom NuovaPSC, Fiom LuPa, Fiom Esaote, Fiom Siemens, Fiom DeWave, Fiom Liguria Digitale, Fiom Eurocontrol, Fiom Ebit, Fiom Hypertac, Coordinamento Fiom, Appalti Fincantieri.

La solidarietà di Fiom arriva nel giorno del presidio (leggi qui) davanti a Giglio Bagnara, fissato alle 14, su iniziativa di Maria José Bruccoleri, consigliere comunale Pd, accolta da tutte le forze di opposizione a Tursi e nel Municipio locale, con la presenza di Silvia Salis, candidata a sindaco di Genova per il centrosinistra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.