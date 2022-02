Covid, Toti: "Da lunedì 28 febbraio si può prenotare il vaccino Novovax"

di Redazione

"Domenica arrivano le 25 mila dosi assegnate alla nostra regione. Da martedì 1 marzo comincerà la somministrazione. Ora chi deve fare la prima dose può scegliere fra mRna e proteico"

"Arriveranno domenica in Liguria le 25mila 600 dosi di Novavax assegnate alla nostra regione. Per ricevere il nuovo vaccino a base proteica, che sarà somministrato nei diversi hub attraverso linee dedicate, sarà possibile prenotarsi da lunedì 28 febbraio alle ore 12 attraverso il sito prenotovaccino.regione.liguria.it. Chi quindi deve ancora fare la prima dose potrà scegliere se ricevere un vaccino a mRna o proteico. Le somministrazioni inizieranno martedì primo marzo in tutte le province liguri". Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla campagna vaccinale.