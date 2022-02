Covid, ministro Speranza: "Segnali incoraggianti, -30% di casi in una settimana"

di Giorgia Fabiocchi

La pandemia da Sars-Cov-2 sembra frenare la sua corsa, a rimarcarlo i dati delle ultime settimane, con una decrescita non solo dei contagi ma anche della pressione sugli ospedali. A confermare il trend anche il ministro alla Salute Roberto Speranza: "Siamo in una fase ancora di lotta contro il covid anche se ci sono segnali incoraggianti, con una decrescita del 30% dei casi in una settimana. Questo è stato possibile grazie ad una campagna vaccinale straordinaria. In questi giorni stiamo riuscendo a piegare la curva dei contagi senza aver dovuto ricorrere a misure restrittive particolarmente invasive per la vita delle persone". Così il ministro alla Salute Roberto Speranza intervenuto su Pnrr alle Agorà del Pd in Basilicata.