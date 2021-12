Covid Liguria, 235 casi e 4 decessi: morto un uomo di 54 anni

di Alessandro Bacci

I ricoveri calano di 7 unità, in terapia intensiva 9 persone (8 non vaccinate), 6 mila vaccini nelle ultime 24 ore

Ci sono 235 nuovi casi di covid in Liguria, emersi dopo 3.518 tamponi molecolari e 9.678 test antigenici rapidi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano di Regione Liguria, redatto sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. A livello territoriale risultano 53 nuovi contagi alla Spezia (Asl5), 30 a Imperia (Asl1), 48 a Savona, 53 a Genova e 51 nel Tigullio. L'incidenza di positività con questi nuovi casi, sul totale dei tamponi effettuati, risulta pari all'1,7%.

Ci sono 4 nuovi decessi: una donna di 71 anni e tre uomini di 54, 77 e 96 anni. Diminuiscono i malati ricoverati in ospedale, che diventano 104 (-7), nove dei quali in terapia intensiva. Otto pazienti su nove in terapia intensiva risultano non vaccinati.

Il totale dei casi positivi in regione balza quindi di 123 unità a 3.300. Sono 95 in più le persone in isolamento domiciliare (1775 in totale). Sono 2.626 i soggetti in sorveglianza attiva.

Sul fronte dei vaccini, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6000 dosi Pfizer o Moderna.