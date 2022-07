Covid, l'Oms: "Serve sviluppare vaccini che prevengano l'infezione oltre alla malattia grave"

di Marco Innocenti

"Dobbiamo fare in modo che possano essere somministrati più facilmente, attraverso spray nasali o in gocce, e che siano disponibili in ogni paese"

