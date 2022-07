Covid in Liguria, stabili i positivi ma crescono di 22 unità i ricoveri: 231 in tutto

di Giorgia Fabiocchi

Si registra un decesso, si tratta di un uomo di 96 anni

Sono 1.709 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.064 tamponi molecolari, ai quali si sono aggiunti altri 5.810 test antigenici rapidi. Sono 15.812 le persone che si trovano in isolamento domiciliare (992 in più rispetto a ieri).

Si registra un decesso, si tratta di un uomo di 96 anni. Schizza il numero degli ospedalizzati, 231, 22 in più rispetto al giorno precedente. Stabili le terapie intensive, quattro (+1).