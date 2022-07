Covid in Liguria, stabili i positivi ma crescono ancora i ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Si registrano tre decessi, di età compresa tra gli 82 e i 91 anni. In lieve aumento anche le terapie intensive

Sono 1.637 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.315 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 6.685 test antigenici rapidi. Sono 16.598 le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare (+786).

Si registrano tre decessi, di età compresa tra gli 82 e i 91 anni. Cresce il numero degli ospedalizzati, 240, nove in più rispetto al giorno precedente. In aumento anche le terapie intensive, sei in tutto, due in più rispetto a ieri.