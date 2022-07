Covid in Liguria, stabili i positivi ma ancora in crescita i ricoveri: 16 in più nelle ultime 24 ore

di Giorgia Fabiocchi

Non si registrano decessi. In crescita anche le terapie intensive, 14 in tutto, due in più rispetto al giorno precedente.

Giovedì 21 Luglio 2022