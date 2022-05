Covid in Liguria, stabili i positivi e ancora in lieve calo i ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Si registrano tre decessi di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni. Nove le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva

Sono 442 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.082 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 4.046 test antigenici rapidi. I positivi in Regione sono calati di 336 e sono così suddivisi: 257 a Genova (235 in Asl 3 e 22 in Asl 4), 75 a La Spezia, 59 a Savona e 50 a Imperia. Solo una persona non è residente in Liguria.

Si registrano tre decessi di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni. In lieve calo il numero dei ricoveri, 156, due in meno rispetto al giorno precedente. Resta stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, 9, una in meno rispetto a ieri.