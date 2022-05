Covid in Liguria, stabili i positivi e ancora in calo i ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Non si registrano decessi. Stabili le terapie intensive, 7 in tutto (-1)

Sono 618 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.276 tamponi molecolari effettuati, ai quali si sono aggiunti altri 4.957 test antigenici rapidi. I positivi in Regione calano di 406 e sono così suddivisi: 363 a Genova (302 in Asl 3 e 61 in Asl 4), 113 a La Spezia, 79 a Savona e 63 a Imperia.

Non si registrano decessi. Cala ancora il numero degli ospedalizzati, 193, 9 in meno rispetto a ieri. Stabili le terapie intensive, 7 in tutto (-1).