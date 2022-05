Covid in Liguria, stabile il numero dei positivi e ancora in calo i ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Si registrano due decessi, si tratta di una donna di 86 anni e di un uomo di 90 anni

Sono 1.001 i nuovi positivi in Liguria, compresi guariti e deceduti, a fronte di 10.000 tamponi effettuati, dei quali 1.705 sono molecolari e 8.295 test antigenici rapidi. I positivi calano di 487 e sono così suddivisi in Regione: 559 a Genova (359 in Asl 3 e 100 in Asl 4), 181 a La Spezia, 145 a Imperia e 115 a Savona, una persona non è residente in Liguria.

Cala ancora il numero dei ricoveri, 275, 15 in meno rispetto a ieri, stabili le terapie intensive, 14 in tutto.