Covid in Liguria, sempre in calo i positivi. Ospedalizzati stabili

di Redazione

I positivi in Regione scendono di 42 unità e sono così suddivisi: 95 a Genova (87 in Asl 3 e 8 in Asl 4), 36 a La Spezia, 34 a Savona e 13 a Imperia

Lunedì 06 Giugno 2022