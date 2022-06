Covid in Liguria, schizza il numero dei positivi: 2.498. Crescono anche i ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Si registrano tre decessi, di età compresa tra i 76 e i 95 anni

Sono 2.498 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.608 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 9.258 test antigenici rapidi. Sono 13.084 coloro che si trovano in isolamento domiciliare (1.960 in più di ieri).

Si registrano tre decessi, di età compresa tra i 76 e i 95 anni. Cresce il numero dei ricoveri, 192, 14 in più rispetto al giorno precedente. Resta stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, 3 (-1).