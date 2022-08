Covid in Liguria, scende il numero dei pazienti negli ospedali: il 65% è asintomatico o con sintomi lievi

di Marco Innocenti

Calano anche le terapie intensive: oggi sono solo 5. Ancora 3 decessi, tutti nell'ospedale di Albenga

Sono 2.118 i nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.006 test effettuati (1.445 tamponi molecolari e 6.551 test antigenici), con il tasso di positività che si attesta al 17,6% e il numero totale degli attualmente positivi che scende a 19.167, 292 in meno rispetto a ieri grazie ai 1.705 guariti.

I nuovi contagiati sono 239 in Asl 1, 321 in Asl 2, 485 in Asl 3, 125 in Asl 4 e 242 in Asl 5, oltre a 4 casi residenti fuori regione. Si registrano purtroppo anche 3 decessi, tutti uomini di età compresa fra i 69 e gli 85 anni, tutti morti all'ospedale di Albenga.

Scende il numero degli ospedalizzati, che oggi è di 441 pazienti, 17 in meno rispetto a ieri, ma il 65% di essi è asintomatico o con sintomi lievi e si trova in ospedale per altre patologie non correlate col covid. Due in meno invece i letti occupati in terapia intensiva: ieri erano 7, oggi sono 5.