Covid in Liguria, risalgono i positivi ma calano lievemente i ricoveri

di Redazione

Diminuiscono gli ospedalizzati, 149, quattro in meno rispetto a ieri. Non si registrano decessi

Sono 958 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.086 tamponi molecolari effettuati, ai quali si sono aggiunti altri 4.520 test antigenici rapidi. In aumento il numero totale dei positivi.

Non si registrano decessi. Diminuiscono gli ospedalizzati, 149, quattro in meno rispetto a ieri. Resta invece stabile il numero delle terapie intensive, quattro in tutto.