Covid in Liguria, quasi 2500 positivi: nuovo aumento di ricoveri

di Edoardo Cozza

Sono 766 le persone contagiate in ospedale: sono 28 in più di ieri. In terapia intensiva 42 persone: 31 non sono vaccinate. Un solo decesso nell'ultima giornata

Lunedì 17 Gennaio 2022