Covid in Liguria, oltre 2mila positivi e 13 ricoveri in più nell'ultima giornata

di Edoardo Cozza

Inizio d'anno con risalita degli ospedalizzati: ora sono 542, di cui 48 in terapia intensiva (34 non vaccinati). Un solo decesso nelle ultime 24 ore

Sono 2.432 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di un totale di 24.470 tamponi (8.993 tamponi molecolari e 15.477 tamponi antigenici rapidi). Nel genovese il numero maggiore (1.075) seguito dal savonese (497), l'imperiese (368), lo spezzino (282) e il Tigullio (198). Dodici sono i casi non riconducibili a residenze liguri.

Tornano a aumentare gli ospedalizzati: sono 542, 13 in più rispetto a ieri. Di questi 48 sono in terapia intensiva, uno più di ieri. 34 sono i non vaccinati. In quarantena o comunque in isolamento ci sono 24.075 persone. Nel bollettino redatto da Regione Liguria viene segnalato un unico decesso: si tratta di una donna di 67 anni morta il 30 dicembre all'ospedale Villa Scassi. Dall'inizio della pandemia i morti sono 4.587.

Nelle ultime 24ore sono state somministrate 4.026 dosi di vaccino. Le dosi booster/aggiuntive somministrate a oggi sono 474.494