Covid in Liguria, oggi oltre tremila positivi: crescono i ricoveri

di Edoardo Cozza

Più di un terzo dei nuovi contagi è stato registrato nell'Asl 3 di Genova. Cinque i decessi, mentre sono 22 le persone ospedalizzate in più rispetto a ieri

La Liguria registra oggi 3.209 nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 23.017 tamponi tra molecolari (4.142) e antigenici rapidi (18.875). Di questi, 524

sono a Imperia, 690 a Savona, 1.213 a Genova, 340 nel Tigullio e 431 alla Spezia. Undici non sono riconducibili a residenti.

Si registrano anche 5 morti di età compresa tra 76 e 98 anni. In aumento i ricoveri. Negli ospedali ci sono 22 persone in più, per un totale di 748, di cui 35 in terapia intensiva. In sorveglianza attiva di sono 12.561 persone. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.262 dosi di vaccino.