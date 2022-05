Covid in Liguria, in calo sia positivi che ospedalizzati

di Giorgia Fabiocchi

Si registra un decesso, si tratta di una donna di 75 anni. Diminuiscono anche le terapie intensive, 12 in tutto

Sono 941 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.678 tamponi molecolari effettuati, ai quali si sono aggiunti altri 4.982 antigenici rapidi. I positivi in Regione sono calati di 81 unità e sono così suddivisi: 565 a Genova (461 in Asl 3 e 104 in Asl 4), 155 a La Spezia, 110 a Imperia e 108 a Savona. Sono tre coloro che non risiedono in Liguria.

Si registra un decesso, si tratta di una donna di 75 anni. Diminuisce il numero dei ricoverati, 255, 15 in meno rispetto al giorno precedente, in calo anche le terapie intensive, 12, quattro in meno rispetto a ieri.