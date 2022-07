Covid in Liguria, in calo i positivi ma cresce ancora il numero dei ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Si registra un decesso, si tratta di una donna di 84 anni, che si trovava ricoverata presso l'ospedale di Albenga

Sono 688 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 383 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 2.336 test antigenici rapidi. Sono 17.478 coloro che attualmente si trovano in isolamento domiciliare (+607).

Si registra un decesso, si tratta di una donna di 84 anni, che si trovava ricoverata presso l'ospedale di Albenga. Schizza il numero degli ospedalizzati, 272, 22 in più rispetto a ieri. Stabili le terapie intensive, 7 in tutto, una in più rispetto al giorno precedente.