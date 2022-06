Covid in Liguria, in calo di positivi e gli ospedalizzati

di Redazione

Sono 416 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.169 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 3.709 test antigenici rapidi. I positivi in Regione calano di 109 e sono così suddivisi: 226 a Genova (183 in Asl 3 e 43 in Asl 4), 61 a La Spezia, 70 a Savona e 59 a Imperia.

Due i decessi: si tratta di due uomini di 75 e 79 anni. Cala ancora il numero degli ospedalizzati, 132, sette in meno rispetto a ieri. Restano stabili le terapie intensive, 7 in tutto. Nella giornata di oggi sono 644 i guariti da Sars-Cov-2.