Covid in Liguria, i nuovi positivi sono poco meno di duemila

di Edoardo Cozza

Sei vittime nell'ultima giornata, anche un 53enne. Ancora in crescita i ricoveri: sono 40 in più i pazienti ospedalizzati rispetto a ieri

Sono 1.946 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 8.993 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.335 tamponi antigenici rapidi. Genova conta 774 contagi tra Asl 3 e Asl 4, Savona 582, La Spezia 413, a Imperia sono emersi 172 nuovi casi.

Aumentano gli ospedalizzati: sono 37 in più rispetto a ieri, con il totale di persone ricoverate con il Covid negli ospedali della Liguria che arriva a 684. Di questi 40 sono in terapia intensiva (28 non vaccinati, 12 vaccinati). Nell'ultima giornata registrati sei decessi: una donna di 81 anni, cinque uomini di età compresa tra 53 e 90 anni.

Capitolo vaccinazioni: nelle ultime 24 ore somministrate 7760 dosi di vaccino.