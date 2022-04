Covid in Liguria, crescono i positivi ma calano i ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Si registrano quattro decessi di età compresa tra i 72 e i 93 anni

Sono 2.076 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 2.674 tamponi molecolari effettuati, ai quali si sono aggiunti altri 10.889 antigenici rapidi. I positivi calano di 357 e sono così suddivisi in Regione: 1.129 a Genova (914 in Asl 3 e 215 in Asl 4), 368 a La Spezia, 322 a Savona e 255 a Imperia. Due coloro che non risiedono in Liguria.

Torna a dimunuire il numero degli ospedalizzati, 345, 11 in meno rispetto a ieri. 15 le persone ricoverate in terapia intensiva, due in meno rispetto al giorno precedente.