Covid in Liguria, continua la crescita dei ricoveri: +13 rispetto a ieri

di Marco Innocenti

I nuovi casi sono 313 ma non si ferma il rialzo dell'occupazione dei posti letto: +2 anche in terapia intensiva

Sono 313 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3.317 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 8.406 tamponi antigenici rapidi. I nuovi positivi si registrano: 44 a Imperia, 42 a Savona, 180 a Genova (133 in Asl 3 e 47 in Asl 4), 46 alla Spezia e 1 residente fuori regione. Con questi numeri, il tasso di positività arriva al 2,67%. Oggi i positivi totali nella nostra regione sono quindi 4.410, in aumento di 111 unità rispetto alla giornata di ieri, al netto dei 202 guariti.

Continuano a crescere gli ospedalizzati. +13 rispetto a ieri, si arriva quindi ad oggi a 132 pazienti ricoverati, 19 dei quali in terapia intensiva (17 non vaccinati e 2 vaccinati), quindi 2 in più rispetto a ieri. Per fortuna, non si registrano nuovi decessi. In tema di vaccinazione, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.487 dosi. Le seconde dosi somministrate finora sono 1.098.809 mentre le terze dosi sono 105.125.