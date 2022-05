Covid in Liguria, calano ancora i positivi e restano stabili i ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Sono 592 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.360 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 4.519 test antigenici rapidi. I positivi in Regione calano di 345 e sono così suddivisi: 310 a Genova (262 in Asl 3 e 48 in Asl 4), 106 a La Spezia, 98 a Imperia e 76 a Savona. Sono due coloro che non risiedono in Liguria.

Si registra un decesso, si tratta di un uomo di 83 anni. Resta stabile il numero degli ospedalizzati, 202 in tutto, uno in più rispetto a ieri. Stabili anche le terapie intensive, 8.