Covid in Liguria, boom di contagi: oltre mille positivi e 18 nuovi ricoverati

di Edoardo Cozza

Numeri in netta risalita nel territorio regionale. Nel bollettino segnalate anche 4 morti: le vittime del virus avevano tra i 70 e i 100 anni

In Liguria è boom di positivi: nell'ultima giornata i contagi da covid sono stati 1011 a fronte di poco meno di 20mila tamponi tra rapidi e antigenici. Il dettaglio per aree di competenza delle Asl vede Imperia (Asl1) con 340 nuovi positivi; 147 i contagiati nell'Asl 2 di Savona; nell'Asl 3 di Genova 286 persone hanno contratto il virus; nell'Asl 4 del Tigullio sono 123 i nuovi malati; nell'Asl 5 della Spezia il conto dei positivi di giornata è a quota 112. Sono 3 i non residenti in Liguria trovati positivi dopo un test nel territorio regionale.

Aumentano anche i ricoveri: sono 346 le persone ospedalizzate, 18 in più del giorno precedente. Nelle terapie intensive si trovano 31 pazienti covid-positivi: 24 di questi non sono vaccinati, 7 sono vaccinati ma presentano comorbidità. Il bollettino dà conto anche di 4 decessi: la vittima più anziana una donna di 100 anni morta al Villa Scassi, stesso ospedale dove ha perso la vità un 76enne. Due morti anche a Sestri Levante: un 81enne e un 70enne.