Covid in Liguria, anche oggi oltre mille contagi e ricoveri in aumento

di Edoardo Cozza

Sette nuovi pazienti negli ospedali del territorio regionale: in totale 372 positivi sono nei nosocomi. Ancora 4 decessi: le vittime avevano più di 80 anni

E' attestato ancora sopra i mille (1.007) il numero dei nuovi casi Covid-positivi in Liguria. Il dato è emerso dall'analisi di 6.425 tamponi molecolari e 12.183 test antigenici. I numero più alto di nuovi positivi si registra nel genovese: sono 457, seguiti dall'Imperiese (237), Savona (178) e La Spezia (126). Nove non sono residenti in Liguria.

Aumentano di 7 unità gli ospedalizzati: sono 372 di cui 31 in Intensiva (di questi ultimi 25 non sono vaccinati). Le persone in isolamento domiciliare sono a oggi 7.758, 568 in più mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 6.040.

Quattro i decessi segnalati: si tratta di due donne di 94 e 86 anni e due uomini di 88 e 81 anni.

I vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sono 13.367. Le dosi booster/aggiuntive sono 354.381. I vaccinati con doppia dose sono 1 milione e 118.865.