Covid in Liguria: 818 nuovi positivi, stabili i letti occupati negli ospedali

di Marco Innocenti

Un solo decesso registrato: un uomo di 79 anni morto il 4 marzo all'ospedale di Sarzana

Sono 818 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 6.679 tamponi effettuati, di cui 2.213 molecolari e 4466 test rapidi antigenici.

Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata: 59 a Imperia, 151 a Savona, 489 a Genova (360 in Asl 3 e 129 in Asl 4), 115 alla Spezia e 4 non residenti in Liguria. Cala di 142 unità il numero totale dei positivi nella nostra regione, a fronte di 958 guariti, tanto che i positivi scendono a 12.513.

Stabile invece la situazione negli ospedali liguri: 259 gli ospedalizzati (-1 rispetto a ieri), mentre crescono le terapie intensive: 17 rispetto alle 16 di ieri. Un solo decesso, un uomo di 79 anni morto il 4 marzo nell'ospedale di Sarzana.