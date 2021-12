Covid in Liguria, 612 nuovi casi ma scendono i ricoverati: 3 in meno rispetto a ieri

di Marco Innocenti

Restano stabili le terapie intensive ma si registrano anche 5 decessi

Sono 612 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.616 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 16.200 tamponi antigenici rapidi, con il tasso di positività che si attesta al 2,80%. I 612 nuovi casi si registrano: 160 a Imperia, 94 a Savona, 270 a Genova (146 in Asl 3 e 124 in Asl 4), 72 alla Spezia e 16 non residenti in Liguria.

Per la prima volta da diversi giorni, calano i ricoverati in ospedale: sono 3 in meno rispetto a ieri ma purtroppo sale il numero dei decessi. Sono stati infatti 5: un uomo di 94 anni al San Martino e poi altri 4 all'ospedale di Sanremo. Una donna di 91 anni e tre uomini, rispettivamente di 83, 88 e 99 anni. Restano invece ancora stabili le terapie intensive, ferme a 27. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 322.