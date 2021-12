Covid in Liguria, 610 positivi e nuovo balzo dei ricoveri: 35 in più in 24 ore

di Marco Innocenti

19 pazienti in più in un solo giorno all'ospedale Galliera di Genova. Salgono anche le terapie intensive (+3 in 24 ore). I decessi sono stati 6

Sono 610 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.201 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.036 tamponi antigenici rapidi. I nuovi casi sono stati registrati: 85 a Imperia, 121 a Savona, 368 a genova (339 in Asl 3 e 29 in Asl 4), 36 alla Spezia.

Nuovo balzo in avanti dei ricoveri in ospedali, che crescono di 35 unità rispetto a ieri, salendo così a 411, con le terapie intensive che salgono a 32 (+3 rispetto a ieri). Colpiscono i 19 pazienti in più in un solo giorno all'Ospedale Galliera di Genova.

Cresce anche il numero dei decessi: 6 nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne, una di 90 anni e una di 61, morte all'ospedale San Martino e a quello della Spezia. Sempre a Spezia, sono deceduti anche due uomini di 66 e 74 anni, mentre un altro uomo di 71 anni è morto ad Albenga e uno di 81 all'ospedale di Sestri Levante.