Covid in Liguria, 579 nuovi contagi: crescono i ricoverati

di Edoardo Cozza

Negli ospedali liguri sei pazienti positivi in più rispetto a ieri; sono due i decessi: una 64enne e una 71enne morte entrambe a Sanremo

Sono 579 i nuovi contagi di covid nel territorio della Liguria: lo certificano i dati ufficiali nel consueto bollettino giornaliero a fronte di 4871 tamponi molecolari e 10380 test antigenici rapidi. Nel dettaglio vi sono 4 positivi non residenti in Liguria, 142 provenienti dall'area dell'Asl1 (Imperia), 86 nell'Asl2 (Savona), 170 nell'Asl3 (Genova), 115 nell'Asl 4 (Tigullio) e 62 nell'area dell'Asl 5 (La Spezia).

Crescono i ricoveri: rispetto a ieri vi sono 6 persone positive in più negli ospedali della Liguria. Sono 22 i ricoverati nei reparti in terapia intensiva: 21 i non vaccinati, 1 persona vaccinata con comorbidità. Sono due i decessi riportati dall'ultimo bollettino: due donne, di 71 e 64 anni, morte all'ospedale di Sanremo. Le guarigioni certificate sono 246 nelle ultime 24 ore.

Somministrati, nell'ultima giornata, 13450 vaccini Pfizer e Moderna.