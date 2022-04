Covid in Liguria, 569 nuovi positivi e ancora in crescita i ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

I positivi in Regione calano di 74, non si registrano decessi

Sono 569 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 489 tamponi molecolari effettuati, ai quali si sono aggiunti altri 2.735 antigenici rapidi. I positivi calano di 74 e sono così suddivisi in Regione: 326 a Genova (297 in Asl 3 e 29 in Asl 4), 107 a La Spezia, 94 a Savona e 42 a Imperia.

Non si registrano decessi. Cresce ancora il numero dei ricoveri, 281 in tutto, 5 in più rispetto a ieri. Stabili le terapie intensive, 11.