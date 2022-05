Covid in Liguria, 473 nuovi positivi. Calano gli ospedalizzati

di Marco Innocenti

Stabili le terapie intensive. Il tasso di positività è del 12,8%

Continuano a scendere gli ospedalizzati per Covid negli ospedali della Liguria. A oggi sono 187 i pazienti, 6 in meno rispetto a ieri. Stabili (7) le terapie intensive. I nuovi casi positivi oggi sono 473 su un totale di 3.669 test tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività sale rispetto a ieri al 12,8%. Calano le persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 8.853, 833 in meno rispetto a ieri. Il bollettino di Regione Liguria, redatto in base ai dai flusso Alisa-Ministero della Salute non segnala decessi.