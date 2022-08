Covid in Liguria, 472 nuovi contagi. Calano gli ospedalizzati e le terapie intensive

di Marco Innocenti

Ancora due decessi: un uomo di 77 anni al San Martino e una donna di 88 anni all'ospedale di Sarzana

Sono 472 i nuovi casi di covid rilevanti nelle ultime 24 ore in Liguria: 47 in Asl 1, 119 in Asl 2, 196 in Asl 3, 24 in Asl 4 e 86 in Asl 5, a fronte di 2.713 test effettuati (486 molecolari e 2.227 antigenici). I guariti sono stati invece 772, con il totale degli attualmente contagiati che scende quindi a 20.202 (302 in meno rispetto a ieri).

Dati positivi anche sul fronte degli ospedalizzati: i pazienti ricoverati e positivi al covid sono infatti 473 (3 in meno rispetto a ieri) mentre nelle terapie intensive si trovano oggi 9 pazienti, uno in meno rispetto ai 10 rilevati nella giornata di ieri. Due i decessi: si tratta di un uomo di 77 anni morto ieri al San Martino di Genova e una donna di 88 anni morta il 28 luglio all'ospedale di Sarzana.